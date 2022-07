Molo militare a Napoli, il ministro: «Sarà aperto ai cittadini»

Si va verso la svolta per Molo San Vincenzo. Da agosto i cittadini napoletani potranno, grazie a visite guidate organizzate dall'amministrazione, riappropriarsi della promenade del Molo. Il via libera dovrebbe arrivare martedì, quando a Napoli è atteso il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la firma del protocollo d'intesa tra Comune di Napoli, Marina e Demanio militare, ministero della Difesa, Autorità portuale e Soprintendenza. Al netto della crisi di Governo e di eventuali cadute dell'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi. Tutte le autorità coinvolte hanno già dato l'ok nei mesi scorsi all'accordo di massima, ma manca ancora l'ultimo tassello.



Si tratterà di iniziative spot, con numeri contingentati di persone, che potranno passeggiare lungo il percorso dove sarà poi realizzata una passerella larga tre metri, dalla quale si potrà accedere dai giardinetti di Molosiglio. Il percorso prevede la sua prosecuzione lungo il lato esterno dove attualmente attraccano le barche; costeggerà poi la vasca-piscina utilizzata tempo fa per pulire le vele delle barche; si arriverà infine sulla parte della passerella all'interno del lato mare della marina. Si stanno cercando i fondi per realizzare l'opera, ma da Palazzo San Giacomo c'è grande ottimismo. Il sindaco Gaetano Manfredi sta facendo di tutto per restituire il Molo alla città durante l'estate, come preannunciato mesi fa. In questi mesi si è lavorato su un doppio binario grazie all'istituzione di due tavoli: uno tecnico e uno amministrativo.

Con il primo si sono definiti i dettagli per l'ingresso all'area; con il secondo si è lavorato al reperimento dei finanziamenti necessari. Servono circa 6 milioni di euro: 3 per realizzare la passerella, l'altra metà per la prima messa in sicurezza del Molo, per alcuni lavori di restyling della piattaforma e per la realizzazione di un ascensore, a basso impatto ambientale (quelli moderni e trasparenti) per poter permettere ai napoletani e ai turisti di arrivare sulla vecchia posta dell'eliporto (utilizzato in una sola occasione in una visita del Papa). La promenade del Molo San Vincenzo si potrà realizzare anche grazie alla collaborazione tra Palazzo San Giacomo e Cassa depositi e prestiti, che ha elaborato lo studio di pre-fattibilità approvato nel corso del tavolo istituzionale lo scorso 10 febbraio. C'è poi un tema che sarà affrontato più avanti e che riguarda il secondo obiettivo dell'amministrazione: delocalizzare in quella zona la movida cittadina. I volumi disponibili sotto le arcate borboniche, sui quali puntare per la delocalizzazione del by-night napoletano, sono circa 40: una parte di questi verranno messi a disposizione per gli attracchi dei mega yatch, mentre una parte per botteghe e baretti.



Nei programmi del Comune si potrebbe arrivare al periodo di Natale con le chiavi in tasca del Molo e con un'idea già chiara di possibili aperture di baretti sotto le arcate del Molo. Il tutto dovrà chiaramente passare per la benedizione della Soprintendenza, che ha l'ultima parola trattandosi di una zona super vincolata. Il progetto complessivo dovrà essere sostenibile sotto l'aspetto architettonico, rispettare tutti i vincoli e tenere conto dell'aspetto ambientale. Napoli guarda con interesse a progetti riusciti come quello dell'Arsenale di Venezia, un luogo situato nel margine orientale della città, dove, da una parte c'è la Biennale, dall'altra luoghi e spazi per eventi, o anche alla passeggiata nel parco delle Nazioni di Lisbona e più in piccolo al porto di Acciaroli. Un'ambizione che il Comune dovrà tentare di trasformare in realtà. Prima ovviamente bisognerà sistemare la passeggiata e ristrutturare la zona in marmo, danneggiata dalla mareggiata poco più di un anno fa.