Via l'arte e la storia, dentro al palazzo del Monte di Pietà, nel cuore di Spaccanapoli, entreranno locali, bistrot, ristoranti e vita notturna, vernissage, mostre, presentazioni di libri e aperitivi. La regia della svolta sarà affidata al wedding planner Enzo Miccio che da tre anni aspetta il momento dell'acquisto per vedere trasformato in realtà il suo progetto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati