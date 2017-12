Domenica 24 Dicembre 2017, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 11:01

MONTE DI PROCIDA. Una Tombolata show e otto promesse spose in competizione al Palazzetto dello sport «Pippo Coppola» per una luna di miele. Martedì sera, il via all’evento «Il Sogno» organizzato dalla associazione Vivi l’estate per una serata speciale: un abito di sartoria, parrucchieri, fotografi e makeup artist, fiori per vivere in anteprima il giorno delle nozze. Sui social network, «Il Sogno» è già iniziato con un concorso web e la pubblicazione delle foto delle future spose. Al Pala Pippo Coppola le otto giovani saranno votate dal pubblico in sala e da una giuria tecnica. Le tre classifiche - web, popolare, giuria - decreteranno la promessa sposa del 2017. Alla classica Tombolata show, diventata un must delle festività montesi, si associa per il secondo anno una iniziativa in abito bianco per vivere in anteprima il proprio wedding day. Per il Natale dell'anno scorso, in sedici hanno ripercorso - indossando il loro abito nuziale con trucco e pettinatura di mani esperte - il giorno del matrimonio. Una esperienza definita dalle partecipanti emozionante ed indimenticabile. E anche per questa edizione c’è attesa per la gara delle promesse spose, i cui album fotografici per esprimere il proprio voto web possono essere consultati sulla pagina Fb di Vivi l’estate. L’associazione è impegnata da venti anni in attività di promozione del territorio montese; tra gli appuntamenti il Carnevale, i Giochi estivi, la Sagra del mare e la Tombolata show.