Vie d'accesso chiuse sul Monte Faito, arrivano 10 milioni ma la protesta continua

Giovedì 27 Settembre 2018, 13:00

«Per il Faito si volta pagina e si avvia concretamente la sistemazione idrogeologica del monte». Sono le parole di Vincenzo De Luca presidente della Regione Campania a seguito della firma della convenzione tra Comune di Castellammare ed Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per la messa in sicurezza della montagna sul versante stabiese.Il Comune guidato dal sindaco di centrodestra Gaetano Cimmino è indicato come soggetto attuatore di dieci milioni di fondi Cipe destinati al problema del rischio idrogeologico sul Faito, alla riapertura della strada Quisisana-Faito e alla riqualificazione della strada di Madonna della Libera, sempre sul territorio stabiese. «Si tratta di un intervento atteso da anni prosegue De Luca - seguiremo un preciso cronoprogramma, con l'obiettivo di accelerare al massimo la realizzazione delle opere previste».