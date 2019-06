Monte di Procida, ordinanza antiroghi: fuochi d'artificio vietati fino a settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per prevenire gli incendi boschivi, a Monte di Procida è stata firmata una ordinanza sindacale in vigore da sabato 15 giugno al 30 settembre: il provvedimento vieta di accendere i fuochi di artificio, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in boschi e terreni cespugliati, bruciare sterpaglie. Inoltre i proprietari di aree agricole, giardini e spazi verdi devono eseguire una periodica manutenzione e effettuarne la pulizia, tagliare siepi e rami che invadono le strade. Per i trasgressori, in questo secondo caso, scattano multe che possono oscillare da 25 a 500 euro. Per il procurato incendio, invece sanzioni da 1.032 a 10.329 euro e denuncia alla autorità giudiziaria.