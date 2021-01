Monterusciello Agro City: la sfida della rigenerazione urbana dalla droga alle startup

C'era ancora il Muro di Berlino e in piazza Antonio de Curtis, quartiere popolare di Monterusciello, si tenevano le feste dell'Unità. Poi l'oblio, il degrado urbano e sociale con le occupazioni abusive di esponenti in odore di camorra che rubavano acqua e corrente elettrica con il benestare del clan Longobardi-Beneduce e dei pusher di camorra, fino agli sgomberi tra il 2012 e il 2016. Ora quella piazza diventa il cuore pulsante del progetto Monterusciello Agro City, finanziato dell'Ue per creare occupazione e sviluppo. Una azione di rigenerazione urbana, grazie ai fondi del programma Urban Innovative Actions, avviata oltre tre anni fa con un duplice obiettivo: trasformare l'ambiente urbano e, allo stesso tempo, combattere la povertà nel quartiere di Monterusciello con una nuova filosofia di agricoltura urbana, facendone incubatrice di start-up e imprese proiettate verso la green economy. La piazza è stata totalmente riqualificata con il ripristino della pavimentazione e dell'impianto di illuminazione, la sistemazione del verde, il ripristino del campo di bocce e il parziale abbattimento del muro perimetrale. «Questa piazza diventa il centro nevralgico del progetto MAC, ideato per creare un nuovo paesaggio agro-urbano basato su un'interconnessione di aree urbane e terreni agricoli», dice il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che ieri mattina ha inaugurato i nuovi locali ristrutturati: «È un vanto aver restituito la piazza al quartiere, dopo oltre 20 anni, completamente riqualificata e con nuovi locali che saranno presto animati dai giovani e dalle attività del progetto MAC. È la nostra visione di città dei servizi, modellata secondo le sue caratteristiche e peculiarità».

Ieri mattina sono stati premiati anche i tre vincitori del Contest «MacIdea Innovativa», nato con lo scopo di promuovere e premiare idee e azioni innovative, avanzate da giovani under 40, che potessero favorire lo sviluppo sostenibile di aree urbane. Competizione tra idee imprenditoriali innovative inserite in un concreto piano d'impresa, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità locale e la cultura dell'innovazione attraverso un meccanismo incentivante per sostenere la crescita di nuove imprese nel territorio comunale di Pozzuoli. Ad aggiudicarsi il contest sono stati i progetti YouFarm di Carlo De Bonis, BioFlegrea di Lorenza Luongo e Raffaele Prata e TomPot di Gianmarco D'Oriano e Vincenzo Ianniello. Piazza de Curtis diventerà inoltre anche sede di un mercato a chilometro zero, destinato alla commercializzazione dei prodotti Mac e delle eccellenze dell'area flegrea, oltre a luogo di aggregazione e di svago per gli abitanti del luogo. «A Pozzuoli abbiamo raccolto la sfida che ci ha lanciato l'Europa, investendo nel capitale umano e nel settore agricolo, da sempre oggetto di aiuti comunitari - dice Agostino Di Lorenzo, dirigente responsabile del progetto MAC Ma dopo la prima fase del progetto, abbiamo puntato sul partenariato pubblico-privato e offriamo competenze manageriali e imprenditoriali a tutti quei giovani di Pozzuoli che vorranno e potranno creare lavoro attraverso le coltivazioni agricole urbane per i prossimi 25 anni».

Locali hi-tech e parzialmente arredati: uno destinato al futuro concessionario dei terreni come luogo-vetrina del processo di trasformazione e per la promozione e commercializzazione delle produzioni agricole MAC, mentre il secondo locale resterà nella disponibilità del Comune di Pozzuoli quale sede del partenariato pubblico-privato, nonché dell'Agro Urban Center della città di Pozzuoli. I restanti due locali, più piccoli, saranno invece assegnati successivamente in funzione dei valori e degli obiettivi del progetto Monterusciello Agro City. In questi spazi ci sarà l'attività di formazione continua con una serie di stage destinati ai giovani, che intendono dedicarsi all'agricoltura sostenibile e all'attività di incubazione d'impresa.

