Monumentando a Napoli: stretta sugli sponsor dagli spazi ai tempi

Domenica 18 Febbraio 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 12:13

Stretta sull'esposizione pubblicitaria; la scelta del collaudatore spetterà al Comune di Napoli; tempi e modi delle sponsorizzazioni passeranno al vaglio della Soprintendenza. Questi alcuni dei correttivi applicati dal Comune di Napoli al progetto Monumentando. Dopo diciotto mesi di stop, un lungo braccio di ferro tra Palazzo San Giacomo e la Uno Outdoor (società aggiudicatrice nel 2014 del bando da 3 milioni e 500 mila euro) e i rilievi dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) del giugno scorso, riparte dalle Torri Aragonesi il tanto discusso piano del Comune per la valorizzazione e il restauro di 27 monumenti cittadini attraverso le sponsorizzazioni. Monumentando riprenderà domani mattina dallo stesso luogo in cui si era interrotto nell'ottobre del 2016: ovvero dalle due antiche strutture di via Marina, che facevano parte della cinta muraria aragonese del castello del Carmine. Il Comune ha in sostanza recepito i paletti fissati dagli uomini di Cantone, che arrivarono a mettere in discussione l'intera struttura del progetto, e li ha tradotti in un «atto di sottomissione» controfirmato dalla Uno Outdoor. Il tema più controverso del vecchio contratto riguardava i tempi di esposizione delle pubblicità. Una delle restrizioni previste da Palazzo San Giacomo tocca proprio questo nervo scoperto: «Sarà vietato esporre sponsor durante la fase di progettazione del restauro. L'esposizione avverrà soltanto durante la fase di esecuzione dei lavori». Inoltre, le eventuali varianti al progetto non possono determinare un allungamento dei tempi di esposizione pubblicitaria. Qualora si venissero a creare determinate condizioni di variante, i tempi di esposizione non verranno decisi dalla società esecutrice dei lavori (che in questo caso è la stessa che incassa dagli sponsor), ma dalla Soprintendenza.