Morto Massimo Albano, Conte Primo Max sui social: fu presidente della concentrazione combattenti del Banco di Napoli

Si è spento a 101 anni compiuti il 27 febbraio scorso, Massimo Albano alias Conte Primo Max il lettore più anziano de Il Mattino. E il suo ultimo pensoiero ieri è stato per il nostro quotidiano: «Perchè oggi Il Mattino non me lo avete portato ancora?», ha chiesto al portiere dello stabile dove abitava che preso da altre incombenze aveva tardato un po' nel portare il giornale al Conte Primo Max come si faceva chiamare su Fb.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Napoli, teatro in lutto: morto Mario Sansone, genero di Luisa Conte ORIGINI NAPOLETANE Tony May, morto il re della cucina italiana a New York titolare dello... IL LUTTO Morto Ugo Piscopo, poeta e critico: «Uomo dalle tante vite e...

Una vita movimentata e bella quella vissuta da Massimo Albano che durante la Seconda Guerra mondiale è stato addetto alla contraerea. Finita la guerra nel 1949 entra nel Banco di Napoli fino ad arrivare a essere il responsabile per il sud dell'Istituto di credito. Dove è stato presidente della “concentrazione combattenti del Banco di Napoli”. Che la terra ti sia lieve Conte Primo Max.