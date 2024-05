Morto Ugo Cafasso, addio allo storico pizzaiolo di Fuorigrotta

Il mondo della pizza partenopea è oggi in lutto. L'intero settore piange Ugo Cafasso, storico pizzaiolo, gestore di Fuorigrotta. Il suo locale di piazzale Tecchio - portato avanti con il figlio - è un punto di riferimento per tanti. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi per lui.

Fondata da Giuseppe Cafasso nel 1953, i figli Ugo, Rosario e Antonio l'hanno poi gestita nel lungo passaggio nel nuovo millennio, ed ora la sua gestione tocca al nipote del fondatore e figlio di Ugo, Stefano.

Cinque generazioni di pizzaioli con un piccolo aneddoto nel cognome: Giuseppe Cafasso, in realtà, si chiama “Capasso”, ma per un errore di trascrizione all'anagrafe divenne Cafasso.