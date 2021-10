Mostra d'Oltremare di Napoli: al via le fiere autunnali di Progecta, in piena sicurezza

Per le imprese e gli operatori economici della Campania e del sud Italia arriva l'annuncio più atteso per la ripartenza dell'economia del territorio : si svolgeranno regolarmente le fiere autunnali di Progecta riservate al mondo della farmaceutica, dell’agroalimentare, dell’arredamento e del design.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Mostra d'Oltremare di Napoli, le fiere autunnali si faranno (in... LA FIERA Napoli, i giorni di Gustus: l'expo dell'agroalimentare e... L'EVENTO Borsa mediterranea del Turismo, si chiude a Napoli la prima fiera in...

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli quindi, fra metà novembre e metà dicembre, i padiglioni riapriranno le porte per ospitare nell’ordine Gusus (da domenica 21 a martedì 23 novembre), Pharmexpo (da venerdì 26 a domenica 28 novembre) ed Arkeda (da venerdì 3 a domenica 5 dicembre).

In linea con le riaperture in sicurezza, dopo le fiere Progecta si svolgerà la venticinquesima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma sempre alla Mostra d’Oltremare nelle tradizionali date dal 18 al 21 marzo 2022, a cui faranno seguito la Fiera della casa ed Expofranchising.