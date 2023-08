Tutti pazzi della Mostra d'Oltremare. Ventimila presenze a luglio per il Parco, novemila ingressi per la piscina attraverso le prenotazioni online. Napoli ha riscoperto un parco urbano dalle grandi potenzialità. Dal running alle passeggiate con i cani, dalle prime passeggiate con i bambini ad un luogo dove rendere più piacevole le caldi estati per chi resta in città.

«La piscina - spiega il consigliere delegato Maria Caputo - ha riaperto il 17 giugno scorso, e sino ad oggi presenze record. Siamo stati sicuramente aiutati dell'eliminazione delle restrizioni covid che limitavano le presenze presso la piscina ed il solarium, ottenendo un ottimo riscontro anche in termini di servizi e accoglienza». Un ambiente per tutti: «La piscina ha un pubblico estremamente variegato: troviamo sia gli sportivi veri e propri, nuotatori che utilizzano la piscina olimpionica per allenarsi, sia le famiglie. L'attuale capacità di accoglienza e l'apprezzamento della piscina scoperta è dovuto sicuramente agli interventi effettuati per le Universiadi del 2019 cui sono seguite puntuali manutenzioni che ne consentono anche oggi il pieno utilizzo».

Per l'impianto furono spesi 1,3 milioni di euro da parte della Regione Campania rivitalizzando anche la pedana dei tuffi chiusa dagli anni 70. In occasione dell'International Swimming League ospitato due anni fa alla piscina Scandone anche Federica Pellegrini ha utilizzato la piscina per i suoi allenamenti. Piscina che è stato un teatro della pallanuoto mondiale negli anni 70. La piscina può ospitare fino a 500 bagnanti al giorno, con i suoi cinquanta metri per sei di profondità e un solarium di 2 mila metri quadrati. Attivi anche punto bar ristoro, ascensore e percorsi per disabili. Il costo per l'intera giornata per gli adulti è di 13 euro che sale a 18 nei festivi e prefestivi. Non mancano prezzi speciali per le mezze giornate, con una serie di riduzioni per minori e anziani, oltre a formule miste di abbonamento. Via libera dalle 9.30, chiusura alle ore 19. Ogni giorno, l'impianto di Fuorigrotta, si propone alla città come luogo attrezzato per l'aggregazione e lo svago.

I biglietti possono essere acquistati on line, secondo il regolamento, le tariffe e le informazioni presenti sul sito web della Mostra d'Oltremare, con l'app Cocobuk, e seguendo gli aggiornamenti costanti sui social dell'ente di Fuorigrotta. «Per quanto riguarda il Parco - continua Maria Caputo - da qualche tempo abbiamo aperto anche il varco di via Terracina: l'area permette ai giovani e alle famiglie di passare un po' di tempo al fresco dei nostri alberi. È sempre molto frequentato, soprattuto da chi passa l'estate in città e da chi si reca presso l'Arena Flegrea per gli spettacoli in programma. Solo a luglio ha totalizzato 20mila presenze. L'ingresso ha il prezzo di un euro».