Napoli, i vandali della movida a Chiaia: vasi rotti e vetrine in frantumi

«Questa mattina i residenti di Chiaia si sono svegliati con un’amara sorpresa. La zona è stata presa d’assalto da alcuni vandali che hanno dato sfogo a tutta la loro follia. Vetrine di negozi distrutte, auto e scooter danneggiati, piante sradicate, vasi rotti come documentato da Monica Barbara Sansone. Uno scenario da città in guerra, uno spettacolo triste e desolante. Sono, probabilmente, gli effetti di una movida selvaggia che il sabato sera, fra fiumi di alcol e l’inciviltà più assoluta, genera orde di persone e anche di ragazzini che si sentono in diritto di poter fare cioè che gli passa per la testa, causando danni per migliaia di euro». Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. con la consigliera della I Municipalità Benedetta Sciannimanica.



Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’educazione, la civiltà là si impara in famiglia. Si indaghi concretamente - hanno aggiunto Borrelli e Sciannimanica - per individuare i responsabili di questo. Vanno bloccati e, senza remore. Questi sono atti criminali, non semplici bravate».