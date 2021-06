Napoli, movida e istituzioni insieme: un parcheggio nei pressi del Lido Pola

Gli imprenditori della movida scendono in campo per affiancare le istituzioni. Sta accadendo, già da un po' ed ancora in queste ore, a pochi metri dall'isolotto di Nisida in un'area sterrata che porta a tre delle principale strutture della zona.

Una scelta resasi necessaria quando, il 16 giugno, l'accesso all'area di Nisida è diventata pedonale: le strutture, il Neasy ed il Riva in particolar modo, essendo ubicate all'interno non avevano quindi alcuna possibilità di fornire accesso su strada.

«Dopo oltre un anno di pandemia e con un settore oramai ridotto al collasso stavamo rischiando, anche per questi pochi mesi di lavoro utili, di perdere ulteriormente indotto e clientela. Questo perché lo spazio antistante la struttura dell'ex Lido Pola per noi imprenditori era funzionale e nevralgica come area parcheggio», ha spiegato Alessandro Esposito nella sua doppia veste di imprenditore e presidente regionale del Sindacato Italiano Locali da Ballo oltre che dirigente nazionale dello stesso.

«Tutti noi imprenditori delle strutture adiacenti l'area - continua Esposito - ci siamo quindi uniti per un obiettivo comune: realizzare in tempi brevi il parcheggio in quella stessa area, per garantire il regolare servizio di sosta per la clientela. In accordo con l'Autorità Portuale ed il Comune di Napoli stiamo quindi provvedendo, totalmente a nostre spese, alla bonifica del territorio con regolare autorizzazione delle autorità competenti, al ripristino dell'intera area con bracciolino e misto, alla realizzazione dell'impianto elettrico dell'area in oggetto. In più, abbiamo previsto una chiusura con eventuale sbarra o catena affinché il parcheggio resti tale e non sia vittima di vandalismo e svernamenti abusivi: essendo stato lasciato negli ultimi vent'anni anni in stato di totale abbandono era ormai terra di nessuno. Ci auguriamo che questo nostro sforzo possa essere percepito come il voler credere che quella terra su cui abbiamo costruito le nostre attività possa diventare una terra curata ed apprezzata da tutti, rispettata sopratutto.



Sarebbe bello che la gente iniziasse ad apprezzare le nostre iniziative, che tante volte come in questo caso offrono anche servizi alla cittadinanza: vorremmo sentirci gratificati e non sempre messi in discussione, vista l'importanza anche dei rinnovi delle concessioni demaniali, argomento tanto delicato quanto fondamentale per lo sviluppo dell'intera zona».