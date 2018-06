Movida selvaggia a Napoli, arriva un'altra proroga: «Presto la svolta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:42

Manca il testo definitivo della nuova ordinanza sulla movida e arriva last minute la proroga del vecchio provvedimento, la seconda in quindici giorni, fino al 7 giugno. Per scongiurare una deregulation nel weekend, il sindaco de Magistris ieri pomeriggio, a poche ore dalla scadenza dell'ordinanza, ha deciso di prolungare di una settimana l'efficacia dell'atto firmato il 17 novembre scorso (che aveva già incassato una prima proroga scaduta alla mezzanotte di oggi). Perché un altro rinvio? «Al fine di condividere il testo del nuovo atto - fanno sapere dal Comune - nel prossimo comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà nei prossimi giorni in Prefettura». Per la precisione mercoledì mattina. Ad onor del vero in queste ore gli uffici di Palazzo San Giacomo sono chiamati ad ulteriori «approfondimenti», tanto che al sindaco la bozza finale non è stata ancora sottoposta. Il «liberi tutti» però è una possibilità che al Municipio hanno voluto «escludere categoricamente», per non ritrovarsi nel fine settimana una movida senza regole.