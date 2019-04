Movida violenta, Chiaia come il Far West: un ferito ogni 40 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:30

C'è un fazzoletto di città racchiuso in un quadrato che ha 350 metri per ogni lato, quel minuscolo spicchio di territorio è innestato in uno dei quartieri più importanti della città, quello dell'alta borghesia e degli appartamenti di lusso. Quel pezzetto della città, durante le notti dei week end, diventa terra di nessuno, un Far West urbano dove, negli ultimi 525 giorni sono stati contati 13 feriti, quasi tutti per arma da taglio. Significa che, in media, nel cuore di Chiaia, fra i baretti della movida c'è stato un accoltellato ogni 40 giorni. «Gli episodi sono avvenuti tutti dopo le due di notte - tuona il presidente municipale de Giovanni - probabilmente imporre ai locali della zona una chiusura anticipata contribuirebbe a limitare la deriva violenta di quella zona. Invece il sindaco di Napoli cosa fa? Ripropone un'ordinanza nella quale consente l'apertura ben oltre le 3 della notte».