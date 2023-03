Msc Crociere alla Bmt di Napoli: boom di prenotazioni per il Mediterraneo

Boom di prenotazioni, tanti porti toccati, il Mediterraneo la meta più ambita. Msc Crociere ha scelto la Borsa Mediterranea del Turismo per rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggi e tutti gli operatori del settore che rappresentano un punto di forza per la crescita della Compagnia e dell’intero comparto turistico.

«La Bmt 2023 - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia della Compagnia - è la migliore occasione per concentrarci sulla nostra offerta per la stagione estiva 2023 che già sta vedendo un boom di prenotazioni con il Mar Mediterraneo che si conferma grande protagonista. Ben 13 navi su 22 saranno impiegate nel Mare Nostrum, con 14 diversi porti di imbarco e oltre 4 milioni di ospiti attesi. Tante le novità - ha aggiunto Massa - anche al di fuori dell’area Mediterranea con il debutto di Msc Meraviglia a New York, Msc Bellissima in Giappone e l’arrivo di Msc Euribia il prossimo giugno. Il 2023 si preannuncia un anno d’oro per la nostra Compagnia con un record in termini di volumi e di offerta che comprende 140 destinazioni in 40 paesi e più di 50 porti di imbarco nel mondo».

Napoli, come sempre, si conferma al centro dell’offerta di Msc Crociere. La stazione marittima partenopea accoglierà circa 412.000 passeggeri grazie a ben 83 scali effettuati da 3 navi: la nuova Msc World Europa oltre a Msc Grandiosa ed Msc Fantasia.

Intanto va sottolineato Msc Crociere ha confermato l’operatività di tutte le 22 navi compresa la nuova ammiraglia Msc Euribia, il cui battesimo è previsto per il prossimo giugno a Copenaghen. L’Italia sarà il punto di riferimento per le crociere nel Mediterraneo, con ben 14 città toccate dalle navi Msc Crociere. I porti da cui i passeggeri possono imbarcarsi sono: Napoli, Genova, Civitavecchia, Palermo, Messina, La Spezia, Siracusa, Livorno, Venezia/Marghera, Bari, Brindisi, Monfalcone, Trieste e Olbia.

«Anche quest’anno - ha detto Luca Valentini, direttore Commerciale di Msc Crociere - ci ritroviamo con piacere alla Bmt per incontrare i nostri partner, fare il punto e presentare le principali novità in termini di prodotto e nuove destinazioni. Siamo in trepida attesa per l’arrivo di Msc World Europa a Napoli, prima nave a propulsione a gas naturale liquefatto della compagnia e per il ritorno di Msc Grandiosa: la prima farà tappa a Napoli ogni lunedì per crociere settimanali con toccate a Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova e Malta. MSC Grandiosa, invece, farà scalo a Napoli ogni sabato con un itinerario settimanale con tappe a Tunisi, Palermo, Barcellona, Marsiglia e Genova».