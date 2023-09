Il Golfo di Napoli entra nel circuito delle crociere superlusso. Ci pensa il Gruppo Msc che dal 2024 ha programmato la tappa a Napoli e a Sorrento con Explora Journeys, il nuovo marchio nato per accontentare i clienti più esclusivi. Napoli e Sorrento hanno tutte le caratteristiche per soddisfare i vacanzieri che su queste navi scoprono com'è bello viaggiare con i comfort di un hotel a cinque e sei stelle al seguito. Le destinazioni italiane sono state scelte con cura: oltre a Napoli e Sorrento c'è Portofino, l'Argentario, Roma, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la Costa Smeralda. Un segmento di mercato destinato a crescere molto se è vero com'è vero che tutti gli indicatori dicono che i turisti del lusso nel mondo toccheranno quota 450 milioni, cioè 60 milioni in più entro il 2025.

Come assecondare questa crescita? Il gruppo che fa capo all'armatore Gianluigi Aponte ieri ha segnato altri due traguardi importanti nello stabilimento Fincantieri di Sestri: il varo di Explora II che entrerà in servizio nel 2024 e il taglio della prima lamiera di Explora III che accoglierà i primi ospiti nel 2025. Poi, sempre a Sestri sarà costruita la IV mentre si aspetta a giorni la conferma dell'opzione per la V e la VI. L'investimento complessivo per le prime quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro. Una spesa che è in grado di generare una ricaduta sull'economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato. «La duplice cerimonia di Sestri - ha detto Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys - rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand, che sta ridefinendo gli standard dei viaggi oceanici di lusso grazie all'esperienza impareggiabile che le navi di Explora Journeys sono in grado di offrire ai nostri ospiti. Queste unità, all'avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del Made in Italy nel mondo e testimoniano sia l'elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell'Italia, sia l'impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative».

Accanto a Ungerer tutto lo stato maggiore di Explora Journeys: il direttore marketing Achille Staiano e il direttore Italia, Leonardo Massa. «Queste navi - ha detto Emilio La Scala, direttore tecnico del Gruppo Msc Crociere - sono la sintesi tecnologia del meglio disponibile sul mercato. Da Explora III in avanti avremo anche l'alimentazione a gas naturale liquefatto, il combustibile più pulito attualmente in commercio, a conferma del fatto che il nostro armatore ha investito e continua a investire sulla difesa e la tutela del mare e dell'ambiente in generale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all'utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico». Con le navi di Explora Journeys cambia sostanzialmente proprio il concetto di crociera. Non più viaggio inteso in senso classico ma vacanza con villa al seguito. Leonardo Massa ha insistito molto su questo concetto. «Chi va in vacanza al Quisisana di Capri o all'Excelsior Vittoria di Sorrento, gode quei paradisi e poi magari si sposta da un paradiso all'altro. Bene, con le navi di Explora Journeys noi offriamo la possibilità di stare in vacanza tra più paradisi con tutti i comfort di una vera e propria villa al seguito».