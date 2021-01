Msc Grandiosa a Napoli, è il ritorno delle crociere: «Bolla sanificata a bordo»

Quando la sagoma di Msc Grandiosa ha imboccato il porto di Napoli un grande sospiro di sollievo ha attraversato la città. Musei, negozi, guide turistiche, noleggi, taxi: finalmente qualcosa si muove. Il comparto campano del turismo è in ginocchio, rimettere in moto le crociere è sicuramente un dato positivo. Msc Grandiosa è arrivata ieri mattina a Napoli: massima sicurezza, rispetto rigidissimo del protocollo anti Covid. Su Msc Grandiosa si viaggia in una bolla sanificata che fa sentire tutti superprotetti. L'ammiraglia di Msc Crociere è salpata ieri sera per riprendere gli itinerari settimanali in Mediterraneo occidentale, dopo la sospensione delle crociere avvenuta durante le festività natalizie. Sarà nel porto di Napoli ogni martedì: e proprio Napoli si conferma essere un porto di elezione. Nonostante il via libera del governo sia arrivato solo pochi giorni fa, per la prima toccata sono stati più di duecento i crocieristi che hanno scelto Napoli come porto di imbarco su Msc Grandiosa. «Msc Grandiosa era già stata la prima nave al mondo a ripartire in piena sicurezza, lo scorso 16 agosto dopo i mesi del primo lockdown - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere - grazie al protocollo di salute e sicurezza messo a punto da Msc Crociere, insieme ad esperti internazionali e alle autorità italiane. Un protocollo che ha già consentito, tra agosto e dicembre del 2020, di portare in crociera in piena sicurezza oltre 30mila persone, e viene oggi utilizzato come modello per supportare la possibile ripartenza del settore crociere insieme ad altri comparti dell'ospitalità in altri Paesi del mondo».

La strada tracciata da Msc Crociere è ritenuta valida dalle autorità sanitarie di vari Paesi. Non a caso è stata richiamata anche in occasione della nomina di Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere, al vertice della Clia, l'Associazione mondiale delle compagnie che operano nel settore delle crociere. Vago è il primo europeo, un italiano, ad assumere un ruolo così importante: fino ad oggi questa presidenza è sempre stata ad appannaggio dei network americani. È stato lo stesso Vago a ricordare l'importanza del protocollo sanitario. «Grazie alle oltre 200 crociere - ha detto - che si sono svolte a partire dalla scorsa estate in vari mercati di tutto il mondo, durante le quali sono state applicate misure rigorose per tutelare la salute pubblica, abbiamo dimostrato che un ritorno alle crociere è possibile. Non vedo l'ora di lavorare, grazie alla leadership di Clia e ai nostri partner, per continuare il percorso intrapreso e contribuire a garantire un futuro sereno a tutti coloro che da esso dipendono». Il protocollo, oltre allo screening universale con il tampone antigene obbligatorio per tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio prima dell'imbarco, prevede anche una serie di misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate in tutti gli ambienti della nave, il distanziamento sociale a bordo, l'uso di mascherine nelle aree pubbliche, l'uso di un braccialetto smart in grado di risalire, se necessario, a un tracciamento dei contatti più stretti avuti nel corso della crociera, sempre nel rispetto della privacy. Inoltre il protocollo è stato progettato da Msc Crociere per rispondere alle possibili evoluzioni della situazione a terra e per questa ragione, ad esempio, sono state introdotte nuove misure, tra cui un secondo tampone a metà crociera per gli ospiti e tamponi settimanali per tutto l'equipaggio. «Gli oltre 30mila ospiti che hanno navigato dallo scorso agosto su Msc Crociere - ha sottolineato Massa - hanno definito la loro esperienza come una delle vacanze più sicure e nel contempo divertenti. Questo rappresenta per noi la migliore conferma di aver intrapreso un percorso corretto e adatto a far ripartire nel modo più sicuro possibile un settore che in Italia vale 14 miliardi di euro e 120mila posti di lavoro».

