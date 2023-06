Msc World Europa, lo show di Enzo Decaro e Antonio Onorato sulle note di Pino Daniele sulla nave dei record

Solca i mari del Mediterraneo con grazia e leggiadria trasportando migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, eppure è un gigante dalle proporzioni immense, una vera e propria metropoli galleggiante: si tratta dell'ammiraglia Msc World Europa, la più grande che sia mai attraccata al porto di Napoli, come sottolinea con orgoglio il comandante Dino Sagani.

Ed oggi le sue porte si sono aperte gratis a tutti i napoletani e non solo, per esplorarla e assistere allo spettacolo “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele”, un omaggio a una delle più grandi figure della musica italiana messo in scena da due artisti partenopei d’eccezione: Enzo Decaro, attore, sceneggiatore, storico volto televisivo e teatrale e Antonio Onorato, chitarrista e compositore jazz, collaboratore proprio di Pino Daniele.

«Chi meglio di Pino può allietare un viaggio per il Mediterraneo con le sue note, lui che più di ogni altro è il cantautore del Mediterraneo» apre così lo spettacolo De Caro, mentre recita le poesie del cantante napoletano accompagnato in sottofondo dalla chitarra del maestro Onorato.

«I poeti notano quelle cose che gli altri non notano, Pino ce le restituiva in forma di canzoni. - declama l'attore - Le sue parole mischiate alla musica creano dei mondi nuovi».

Un tributo che, oltre ad elogiare la magnifica e inconfondibile melodia delle canzoni di Pino Daniele, ne ha elevato la poetica, l'espressione artistica di altissima levatura e profondità.

L'evento fa parte di un progetto pilota partito il mese scorso con lo spettacolo “Passione” di Maurizio de Giovanni.

Questo di oggi è dunque il secondo appuntamento, ma non sarà l'ultimo.

L'iniziativa sta riscuotendo successo e a detta del manager napoletano Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere, proseguirà con altri incontri da settembre: «L'idea è quella di aprire la nave alla città di Napoli e farne anche un luogo di scambio culturale, sfruttando una location unica da cui scoprire questa meravigliosa città. Inoltre anche per la stagione invernale Msc crociere sarà presente nel porto di Napoli».

Msc World Europa è la prima nave della flotta ad essere alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile considerato il più pulito al mondo. Dotata di 22 ponti, con i suoi 331 metri di lunghezza, ospita 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni.

La nave per tutta l’estate partirà dal porto di Napoli ogni lunedì per crociere settimanali alla scoperta di Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova.

Il Mediterraneo unisce popoli e culture, proprio come le canzoni di Pino Daniele che spesso hanno il mare come tema centrale. Decaro ha contato più di duecento volte l'utilizzo di questa parola nei suoi testi e non può essere un caso.