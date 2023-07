Montanino da ambulante ai vertici Multicedi: «Ai giovani dico che con il lavoro si può tutto»

Una storia di imprenditoria napoletana, nata con i furgoncini che aprivano zone alla vendita di pane e latte e giunta ora in una organizzazione che guida uno dei più grandi gruppi imprenditoriali italiani. Multicedi (Gruppo Vègè), ha recentemente rinnovato il proprio consiglio di amministrazione nel segno della continuità aziendale.

Fiducia al presidente Pietro Ragozzino, a cui viene affidata anche la carica di amministratore delegato, e al Vicepresidente Luigi Irollo.

Del consiglio fanno parte Antonello Catania, Luigi Irollo, Augusto Lombardi, Barbaro Messina, Claudio Messina, Ciro Moccia, Pasquale Montanino, Giancarlo Papallo, Pietro Ragozzino, Antonio Rea, Antonio Siciliano.

New entry quella di Pasquale Montanino con una storia di self made man alle spalle e un obiettivo per il futuro: «Dimostrare ai giovani che il lavoro porta dappertutto. Con il sacrificio niente è impossibile». La storia lo racconta: a 16 anni in giro per le zone di Napoli con il furgoncino, a 19 con 8 furgoni e altrettanti collaboratori, diversi punti vendita e in società con Ciro Amodio nel primo negozio di San Giovanni a Teduccio, a 30 anni responsabile di 32 punti vendita e 450 dipendenti, oggi 50 punti vendita e 700 dipendenti del gruppo Montanino Pasquale.

«Nei miei supermercati non entrano buyer. E credo che sia il segreto di una proprietà - racconta - Acquistare direttamente il prodotto per la clientela». Da socio al cda del gruppo Multicedi che oggi detiene una quota di mercato del 13,5% (GNLC Nielsen 02/2023) il passo è breve. Oggi Montanino ha una rete di oltre 49 punti vendita, 22 ad insegna Supermercati Decò, 3 ad insegna SeBon, 23 ad insegna QuaRì e 1 ad insegna Ayoka con oltre 800 collaboratori. «Il futuro è nei giovani ed è per loro che costruiamo. Dobbiamo insegnare che il lavoro apre le porte a tutti i loro sogni»