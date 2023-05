Napoli, a Miano un murale per James Senese: ricoprirà l'intera facciata di un palazzo

È arrivato il permesso ufficiale del Comune di Napoli, Miano può dedicare un immenso murales a James Senese. La richiesta per realizzare l'opera è stata presentata dalla presidente dell'associazione "Miano Protagonista", Raffaella Apredda che ha allegato una relazione tecnica firmata dall'architetto Emilia Luisa Musella.

Il murales verrà creato in via Vincenzo Valente dall'artista Mario Farina Castì, classe 1979, autore di tanti altri murales, tutti realizzati con l'aerografo per ottenere risultati che riproducono il tratto fotografico.

Il ritratto di James Senese vuole essere un omaggio a un mianese doc: l'opera sarà realizzata di fianco a un ritratto di Maradona che lo stesso artista ha creato su un edificio adiacente.