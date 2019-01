Musica più alta nei locali, a Bagnoli mobilitazione dei residenti: «Umiliati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Gennaio 2019, 07:00

Lo sconforto ha preso il sopravvento. Annamaria D'Urso, presidente del Comitato civico Bagnoli per la Vivibilità, non nasconde l'avvilimento per la norma della legge di Bilancio che cambia i riferimenti sulla tollerabilità del rumore che adesso applicherà parametri meno severi. Il passaggio dal criterio della «tollerabilità» a quello della «accettabilità» confonde i cittadini ma su un punto sono tutti d'accordo: «Sono tutelate le lobby dei gestori dei locali, dei cittadini non frega niente a nessuno». C'è poi un motivo politico che scuote i comitati, poiché i militanti del M5S del quartiere sono sempre stati al loro fianco nelle battaglie più aspre contro la movida molesta chiedendo a gran voce più controlli nei locali notturni. «Mi piacerebbe che si esponessero pubblicamente contro questa legge che è per noi tutti un affronto». E non a caso all'ordine del giorno della riunione settimanale del MeetUp di Bagnoli-Fuorigrotta prevista per mercoledì c'è l'adesione alla manifestazione del 26 gennaio «La marea azzurra per Napoli», cui hanno già aderito oltre venti comitati cittadini.