C'era una volta Naplest: viaggio nella baraccopoli di Poggioreale tra degrado e disperazione

Venerdì 29 Marzo 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 10:32

Macerie, rifiuti, baracche improvvisate e tanta sofferenza. L’area del vecchio macello di Poggioreale, una volta fiore all’occhiello del quartiere, oggi è una discarica a cielo aperto immersa in un degrado fuori dalla realtà. Camminando all’interno di queste strutture ormai decadenti, dove quattro anni fa furono sequestrate aree adibite a sversatoio di rifiuti speciali, si ha l’impressione di camminare in un’area bombardata da poco. I giovani extracomunitari che abitano qui hanno allestito le loro tendopoli all’ombra del cavalcavia che li sovrasta e che, con la sua ombra, quasi li nasconde agli occhi della città. Camminano a testa bassa cercando l’acqua con cui lavarsi che, fuoriuscendo dal sottosuolo, si mescola al terreno e ai rifiuti accatastati a pochi passi dalla baraccopoli. Non ci sono servizi igienici e i pochi indumenti vengono stesi al sole, appesi a una corda tra che passa tra i rami e le erbacce. Provare a dialogare con loro è difficile perché non parlano bene l’italiano e negano di vivere dove invece hanno trovato rifugio.L’ultimo sopralluogo della commissione ambiente della IV Municipalità risale allo scorso luglio, da allora tutto il complesso sembra essere stato nuovamente dimenticato, nonostante le segnalazioni inviate all’Arpac, alla Città Metropolitana, alla polizia ambientale, alla Regione Campania e all’ufficio bonifica dell’Asl Napoli 1. In quell’occasione furono anche rintracciati e rimossi pneumatici e rifiuti speciali accatastati tra via comunale Caramanico e la strada comunale del Macello, ma poi tutto è tornato come prima. Ancora adesso, a pochi passi dal mercatino rionale e dal comando centrale dei vigili del fuoco, vengono continuamente gettati rifiuti pericolosi. E poco importa che a 500 metri di distanza ci siano i luoghi de “L’amica geniale” che pure ha riportato l’attenzione sul quartiere.