Exvapo, IV edizione alla Mostra d'Oltremare con più di 100 brand rappresentati

I giorni 4 e 5 Marzo 2023, presso il polo fieristico Mostra d'Oltremare di Napoli, saranno ospiti i rappresentanti più influenti del settore.

Un'opportunità, quella di Exvapo, orientata verso l'approfondimento e il confronto, atta al miglioramento della qualità e alla diversificazione dell'offerta di un settore in continua crescita. La manifestazione prevede due appuntamenti: sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9.30 alle 18.30 con ingresso fratuito. L’evento è aperto, alle aziende (B2B) che si confronteranno sulle opportunità di crescita del settore ed ai consumatori finali che potranno formarsi ed informarsi su tutte le novità e richiedere una consulenza sulla riduzione del danno. Per gli addetti al settore saranno presenti anche aziende che offrono prodotti strumentali interconnessi (distributori automatici, casse automatiche, ecc.) e servizi gestionali software di magazzino per la gestione dei propri punti vendita con eventuale connessione ai propri siti web. Sono circa 100 i brand rappresentati. Sono previsti show ed ospiti del mondo dello Svapo oltre alla madrina d’eccezione Raffaella Fico. Saranno messi a disposizione degli ospiti un info point, aree relax e arre con intrattenimento ed esibizioni