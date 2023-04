Napoli Porta Est, intesa Comune-Regione-Fs: «Fondamentale l'accessibilità al Centro direzionale»

Conclusa la Conferenza dei servizi convocata dalla Regione Campania a Palazzo Santa Lucia in merito all'approvazione dello schema dell'accordo di programma per la realizzazione del «Nodo Intermodale complesso di Napoli Garibaldi- porta Est e per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie» afferente alla Stazione Fs di Napoli Centrale.

L'intesa raggiunta oggi, tra i rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, di Eav e del Gruppo Fs Italiane, spiega una nota, «è una tappa fondamentale per la successiva sottoscrizione dell'accordo di programma che disciplinerà la realizzazione di un nuovo hub intermodale complesso ferro-gomma-aereo-nave tramite un significativo intervento di potenziamento del sistema infrastrutturale esistente e la contestuale rigenerazione di un intero ambito urbano nevralgico per la città. Tale intervento - aggiunge la nota - consentirà di allocare in un'area caratterizzata dall'elevata accessibilità nuove funzioni strategiche a servizio dei cittadini e di consentire una rinnovata fruibilità degli spazi, anche tramite interventi di ricucitura urbana con l'area circostante, il Centro Direzionale e la zona ad est di Napoli».

Per il futuro del Centro direzionale di Napoli «è fondamentale affrontare il tema dell'accessibilità». Lo sostiene il Comune di Napoli, in una nota a commento dell'intesa raggiunta con Regione Campania e Gruppo Fs per la realizzazione del progetto «Garibaldi- Porta Est» che interesserà l'area a ridosso della Stazione centrale e che si trova nei pressi del Centro direzionale. Secondo il Comune, il Centro direzionale necessita di un «accesso diretto con la stazione ferroviaria, migliorando le connessioni pedonali dirette per facilitare la mobilità pedonale tra stazione e Centro direzionale.