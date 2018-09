Scampia e Pianura, erbacce e rovi invadono le scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 12 settembre suonerà la campanella e si darà il via all'anno scolastico 2018/2019. E con l'avvio della scuola i dirigenti scolastici devono affrontare la problematica consueta delle erbacce e del verde non manutenuto da parte dell'amministrazione comunale. Un'incuria che coinvolge gran parte degli istituti cittadini dotati di giardini e alberature che dal centro alla periferia necessitano di pulizia, potature e disinfestazione in vista dell'avvio imminente dell'anno scolastico. Due in particolare i quartieri più vessati: Scampia e Pianura.