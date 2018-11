Napoli, manca la bidella e la bimba disabile resta senza aiuto con il pannolino sporco per ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 07:09

Sara ha tre anni e l'argento vivo addosso. A settembre ha iniziato l'asilo e soprattutto il processo di socializzazione insieme ai suoi coetanei che la faranno sentire sempre più integrata. La piccola, infatti, è nata con una malformazione cerebrale che le ha portato l'emiparesi del lato sinistro con un lieve ritardo motorio e cognitivo, ma Sara è piena di vita e le terapie stanno colmando quel gap dovuto alla problematica congenita. Ancora, però, non riesce ad andare in bagno da sola o a usare il vasino e così indossa il pannolino. Frequenta la scuola dell'infanzia «Minucci» di via Bernardo Cavallino che non riesce a farle avere una bidella donna che possa prendersi cura di lei quando si sporca, con il risultato che la piccola resta bagnata per ore o viene cambiata dalla mamma, che deve lasciare il lavoro e correre a scuola. Un problema che si scontra con il diritto della piccola Sara di avere un'assistente materiale, mentre le è stato assegnato, dopo varie insistenze, un bidello maschio che però si rifiuta di eseguire il cambio per non incorrere in accuse di pedofilia.