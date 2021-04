Napoli, rimossi i rifiuti davanti alla Ruota degli Esposti dell'Annunziata

Dopo la denuncia del Mattino rimossi i rifiuti straordinari che coprivano il muro esterno dell’antico complesso dell’Annunziata Maggiore e in particolare la secolare Ruota degli Esposti, dove un tempo si facevano passare i neonati abbandonati dalle madri.

Decine di pannelli di legno, residui di mobilio e suppellettili, oltre a materiali pericolosi come l’eternit sono stati portati via questa mattina dagli operatori dell’Asia. Uno scempio denunciato sia dal parroco padre Luigi Calemme, che aveva puntato i riflettori sul mancato senso civico di una parte degli abitanti del posto (contrariamente a quelli che partecipano alla raccolta differenziata di cui proprio la chiesa si è fatta promotrice, dando per prima l’esempio), sia da Armando Simeone, portavoce del comitato Lenzuola Bianche che aveva documentato con alcune foto l’inciviltà di chi oltraggiava il famoso sito storico-artistico.

«Finalmente pulito, dopo la nostra denuncia, ma non basta - dice Simeone - chiediamo alle istituzioni tutte maggiori controlli nella zona della Duchesca. Ormai è un dilagare tra degrado, sparatorie e monumenti sfregiati. A tal proposito, proprio la Ruota degli Esposti e la vicina chiesa sono monumenti sotto vincolo. La Sovrintendenza dovrebbe tutelare, segnalare ed eventualmente indignarsi quanto noi. Troppo silenzio in questa zona e non ne capiamo le ragioni».

A predisporre l’intervento la presidente di Asia Maria De Marco, che spiega: «Ai cittadini in generale vorrei ricordare che hanno a loro disposizione le isole ecologiche e sono sempre raggiungibili (tra l’altro al Ponte della Maddalena, su via Marina, o alla Sanità). Poi abbiamo la possibilità di chiamare e prenotare il codice di ritiro, quindi presso il proprio domicilio. Se ci si fa aiutare da estranei con automezzi basta mandarli a un’isola ecologica con una delega, in modo che anche questi possano conferire a nome di altri».

«Ma soprattutto - aggiunge - il cittadino ha possibilità diverse per liberarsi degli ingombranti, di certo non abbandonandoli per strada. Le bancarelle che oggi ci sono al posto dei rifiuti non mi sembrano altrettanto rispettose di quel luogo storico. Il nostro intervento riduce un reato, ossia l’abbandono su strada dei rifiuti. In questo caso l’azienda che dovrebbe occuparsi di svuotare bidoncini, cassonetti, campane, è costretta a rimediare a un reato. Questo è un aggravio delle spese per i cittadini e un impiego improprio delle nostre risorse. Questa - conclude la De Marco - è la frattura tra interessi privati e il bene della città».