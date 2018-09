Napoli, 1.700 alberi da abbattere ma il Comune non ha fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 08:00

Se siete per strada guardatevi intorno, ogni quindici alberi che incontrate che ne potrebbe essere uno a rischio, che ha bisogno di essere abbattuto. La media non è realizzata «a occhio», l'abbiamo estrapolata da un report del Comune di Napoli preparato su mandato dell'assessore al Verde, Maria D'Ambrosio, che ha richiesto mesi di lavoro ed è stato completato alla vigilia dell'ultima estate.In quel documento è contenuto tutto il disastro degli alberi napoletani maltrattati e malmessi. Dei circa 35mila alberi urbani, suddivisi fra parchi pubblici e strade cittadine, il censimento s'è fermato a quota 28mila quindi è decisamente attendibile. I risultati li leggete nel grafico qui di fianco: per comodità vi suggeriamo di soffermarvi sulle ultime due righe, quelle che segnalano il numero di alberi a rischio «elevato» e quelli pericolosissimi a rischio «estremo» che hanno raggiunto il livello massimo di guardia: sono i 1.704 per i quali non esiste alternativa se non l'abbattimento perché non c'è possibilità di salvarli. E sono in ogni quartiere della città.