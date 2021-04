Napoli, 1 maggio in zona gialla: lungomare sorvegliato speciale

Si svolgerà domani la riunione tecnica di coordinamento fra tutte le forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio per garantire il rispetto delle norme anti covid. Un incontro coordinato dalla Questura che, sebbene si svolga tutte le settimane, assume ancora maggior rilievo in vista del primo weekend di zona gialla a Napoli.

Fari puntati soprattutto sul lungomare dove, complice il bel tempo previsto, si potrebbe riversare la maggior parte della popolazione per una passeggiata e per godere di un pranzo all'aperto in riva al mare ma anche sul centro storico dove riaprono i musei e i luoghi di interesse culturale sebbene solo su prenotazione. E proprio in virtù di quello che potrebbe essere lo scenario del weekend, in cui ricade anche la festività del 1 maggio, il comandante della polizia municipale, generale Ciro Esposito, rivolge un appello alla cittadinanza: «Ora che siamo in zona gialla è ancora più importante avere comportamenti che siano conformi al senso di responsabilità: distanziamento, indossare correttamente le mascherine ed evitare ogni tipo di assembramento. Sono aspetti fondamentali che devono essere trasversali per tutelare gli interessi di tutti perché - sottolinea - la norma è precisa: a fronte di un aumento di contagi per numero di abitanti si torna immediatamente indietro con misure ancora più restrittive».

Un invito dunque che punta a tutelare il più possibile la salute di tutti ma anche il lavoro di quelle categorie che sono state per tanti mesi con le saracinesche abbassate. «Credo che ognuno di noi abbia amici, parenti e familiari impegnati in attività commerciali di cui - ha aggiunto Esposito - abbiamo registrato in questi mesi la grave sofferenza. Questo è il momento in cui bisogna essere solidali e responsabili». Un appello che Esposito rivolge soprattutto alle famiglie affinché «facciano la loro parte facendo comprendere ai più giovani quale è il comportamento giusto da mantenere in queste circostanze». A sostegno dell'azione per il controllo del territorio è in vigore fino al 2 maggio l'ordinanza (n.231 del 16 aprile 2021) del sindaco, Luigi de Magistris, con cui si consente alle forze dell'ordine di interdire le strade di accesso alle spiagge qualora si ravvisino assembramenti in contrasto con le misure anti covid, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza. (ANSA).