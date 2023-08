Napoli, Abc avvia lavori di sostituzione delle condotte in via Campegna, il nuovo piano di viabilità

L’Abc (Acqua bene comune), azienda speciale del Comune di Napoli, avvierà lavori per la sostituzione delle condotte idriche in via Campegna. Per consentire il regolare svolgimento dell’intervento, la X Municipalità ha emesso un’ordinanza che istituisce un particolare dispositivo di traffico che sarà in vigore dal 7 agosto al 30 settembre dalle ore 7 alle ore 20. Il cantiere Abc procederà per lotti con l’intento di causare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

L’intervento di Abc si colloca nell’ambito del programma di interventi ABC4Innovation, selezionato tra le proposte presentate attraverso l’Ente idrico campano (Eic) e finanziato con risorse Pon Reti, con il quale Abc è impegnata a dotare la città di Napoli di una rete idrica ‘intelligente’ gestita attraverso un sistema tecnologico che consentirà un utilizzo sempre migliore dell’acqua con la conseguente riduzione degli sprechi idrici.

Il dispositivo temporaneo di traffico prevede:

a - dal 07/08/2023 al 02/09/2023, nel tratto compreso tra via P.L. Cattolica e l’ingresso del Poligono di Tiro (passando per l’incrocio con via Cincinnato e i varchi del C.U.S.), il senso unico alternato regolato da movieri nei tratti della semicarreggiata adiacente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere;

b - dal 03/09/2023 al 30/09/2023, nel tratto compreso tra l’ingresso del Poligono di Tiro e via G. Testa (passando per l’incrocio con via Marco Polo, via Carnaro e via Venezia Giulia), il senso unico alternato regolato da movieri nei tratti della semicarreggiata adiacente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere;

c - dal 03/09/2023 al 30/09/2023, nel tratto compreso tra l’incrocio con via G. Testa al civico 135 (passando per il deposito giudiziario), il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati, i veicoli delle forze dell’Ordine in servizio, i mezzi d’emergenza e di soccorso e titolari di posto auto in passo carraio autorizzato;

d - dal 20/08/2023 al 02/09/2023, nel tratto compreso tra il civico 135 e il civico 133, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati, i veicoli delle forze dell’Ordine in servizio, i mezzi di emergenza e di soccorso e titolari di posto auto in passo carraio autorizzato;

e - dal 07/08/2023 al 19/08/2023, nel tratto compreso tra il civico 133 e il civico 127, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati, i veicoli delle forze dell’Ordine in servizio, i mezzi di emergenza e di soccorso e titolari di posto auto in passo carraio autorizzato.