I carabinieri della stazione Napoli Secondigliano ieri sera, poco dopo le 23, hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose un 23enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Sequestrate le 5 batterie, per un totale di 590 colpi, in possesso del ragazzo.

Ultimo aggiornamento: 11:48

