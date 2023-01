Napoli, acqua nel sottopasso di Barra: inagibile ma utilizzato

Degrado e pericoli rendono inutilizzabile il sottopasso pedonale in via Gerardo Chiaromonte a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli.

Da diversi giorni lo spazio pubblico, utile per passare da un punto all’altro del quartiere di Napoli est, è invaso da acqua che rende la pavimentazione scivolosa e impraticabile.

Nonostante ciò il passaggio è quotidianamente utilizzato da decine di residenti e passanti visto che le reti arancioni poste dai vigili del fuoco a chiusura delle rampe sono state divelte. La presenza di acqua non è l’unico pericolo: alcuni passanti riferiscono della caduta di calcinacci a ridosso delle scale di uscita. Più in generale il sottopasso si presenta sporco e buio, imbrattato da scritte varie sulle pareti e sulle lampade e con alcuni rifiuti da recuperare.

Si attendono i lavori per mettere in sicurezza lo spazio utile a tanti. Grazie a questa struttura - che sottopassa i binari della stazione EAV di Barra, nodo fondamentale di diverse linee della Vesuviana - si passa da via Gerardo Chiaromonte e via Egidio Velotti verso via Luigi Volpicella rendendo veloce e pratico lo spostamento di tanti.