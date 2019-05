Napoli, la rotta di New York United apre il mercato Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:00

È arrivato accolto dai «water cannon», il battesimo dell'aviazione, i getti d'acqua dei vigili del fuoco, il Boeing 767 che ha inaugurato il volo diretto della United, New York-Napoli. Ogni giorno fino 26 ottobre: partenza da Napoli alle 9.55 e arrivo all'aeroporto di Newark, hub della United, alle 14.05 (ora locale), ritorno da Newark alle 17.15 e arrivo a Napoli una manciata di minuti prima delle nove della mattina successiva.Non una novità in assoluto per Capodichino che ha avuto voli settimanali di Eurofly e Air Italy, ma una novità strutturale perchè il volo United integra la tratta napoletana nelle 402 che partono da New York/Newark. Come ha sottolineato, con orgoglio, il vicepresidente vendite internazionali della compagnia americana, Marcel Fuchs, che ha rilevato come già al primo volo in partenza da Napoli ieri «la metà dei passeggeri ha avuto come destinazione finale non quella di Newark ma un'altra delle 402 destinazioni in partenza da quell'aeroporto».