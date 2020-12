Gli agenti della polizia erano intervenuti per verificare la presenza di alcune telecamere in uno stabile di via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli, Ma appena giunti sul posto hanno notato un uomo che che si stava dando alla fuga, allontanandosi sul terrazzo di una chiesa adiacente per dirigersi verso la strada sottostante. L'uomo è stato bloccato.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Natale, Faq: ecco cosa si può fare. A tavola al massimo in 6,... IL DISSESTO Voragine a Giugliano, nuovo sopralluogo: famiglie sgomberate in hotel IL CONCERTO Napoli il concerto di Natale del Conservatorio di San Pietro a...

LEGGI ANCHE Natale, Faq: ecco cosa si può fare. A tavola al massimo in 6, niente cin cin e auguri al vivavoce

Si tratta di Stanislao Montagna, 39enne napoletano, che dallo scorso ottobre si era allontanato da una comunità di Varcaturo dove era sottoposto agli arresti domiciliari per rapina. Nei suoi confronti era stata successivamente disposta la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato arrestato in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura restrittiva e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali poiché le due telecamere, che inquadravano l'atrio e l'esterno del palazzo, erano collegate al suo cellulare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA