Napoli, scoperta agenzia di viaggio con 500 referti Covid negativi falsi del laboratorio di analisi

Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno svolto accertamenti su un'agenzia di viaggi di piazza Garibaldi trovando circa 300 fotocopie di documenti di identità di cittadini stranieri e oltre 500 referti sanitari attestanti tutti la negatività al Covid e riferibili all'acquisto di titoli di viaggio per paesi esteri.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, tamponi rapidi antigenici anche nei laboratori... L'EPIDEMIA Il virus torna a dilagare, la nuova conta dei morti: le Rsa vogliono... IL LOCKDOWN Covid e Regioni, le pagelle: Campania resta arancione, Lombardia e...

I referti recano l'intestazione di un laboratorio di analisi del centro città. Uno di questi certificati attestanti la negatività al Covid è risultato falso in quanto l'acquirente del biglietto aereo non avrebbe mai effettuato il relativo tampone. Gli accertamenti sono stati estesi anche al laboratorio di analisi del quale i certificati riportavano l'intestazione, in collaborazione con i carabinieri del Nas di Napoli. Durante le operazioni alcuni locali del centro sono stati sequestrati per inosservanza del testo unico delle leggi sanitarie.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA