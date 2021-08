Napoli, Agnano resta senz'acqua per oltre 20 ore: «Non siamo idraulici»

Da circa 20 ore senza acqua. Agnano e parte di Fuorigrotta vive un disagio senza precedenti. Inutili le molteplici telefonate agli addetti del centro reclami che, nonostante le rassicurazioni, non hanno concluso e con esito positivo la criticità. «Abbiamo chiamato più volte al centralino – reclama una residente – ma ci chiedevano particolari tecnici a cui non ho saputo rispondere».

Gli addetti chiedevano di indicare il punto esatto di un’eventuale perdita d’acqua. «Mi sembra davvero fuorviante - continua la residente – che noi dovessimo indicare le criticità, causa dell’interruzione idrica. Non siamo idraulici, ci siamo visti persi», e aggiunge: «Ci hanno detto che se fosse stato per i reclami di una sola famiglia, non sarebbero mai intervenuti e che siccome ci erano state altre segnalazioni avrebbero mandato dei tecnici».

Un’odissea che non ha visto ancora una fine, i tecnici idraulici sono ancora attesi dalle numerose famiglie di agnano e di buona parte di fuorigrotta che continuano a rimanere senza fornitura d’acqua. Anche il comandante di Bagnoli, Ciro Guadagnino , è intevenuto dato disposizione di contattare L’ente Abc. Probabilmente Il guasto è stato provocato da una ruspa di un privato.