Napoli, «Aiutatemi a comprare i libri per mio figlio», l'appello su un muro di Port'Alba

«Aiutatemi a comprare i libri per mio figlio», è l'appello di un genitore disperato affisso su un muro di Port'Alba, in pieno centro storico a Napoli.

La richiesta di aiuto, immortalata in uno scatto pubblicato da Dario Gaipa su Facebook, in poco tempo è diventata virale.

Un appello che tocca il cuore, in un periodo di crisi economica, come quella attuale, che non risparmia neppure l'istruzione scolastica.

Piena solidarietà, da parte degli utenti della rete, con la speranza che la richiesta di aiuto venga accolta al più presto.