Entro fine anno Invitalia chiuderà la gara per scegliere le imprese che eseguiranno la progettazione mentre a metà del 2023 dovrebbe apirisi il primo cantiere. I fondi del Pnrr vanno spesi entro il 2026. Stiamo parlando dei 100 milioni destinati all'Albergo dei Poveri che ieri ha aperto di nuovo le sue porte con tre nuove sale per conferenze, eventi culturali, musicali e workshop. Proprio come quello che si è tenuto ieri sul futuro e la rigenerazione del più grande edificio d'Europa, circa 100mila metri. A chi chiede al professor Ricky Burdett - uno che ha rigenerato pezzi di Londra come l'area est dove si svolsero le Olimpiadi e zone delle stazioni abbandonate di Parigi - perché a Napoli l'edificio ideato da Ferdinando Fuga intorno al 1750 dopo mezzo secolo di promesse non mantenute dalla Istituzioni questa volta si aprirà davvero un cantiere risponde così: «Perché serve una visione e qui ce l'abbiamo, ce l'ha il sindaco Manfredi e la sua squadra non è solo una questione di finanziamenti». Per poi ammonire: «Non dobbiamo immaginare un grande progetto omnicomprensivo che risolve tutto in tre o quattro anni, dovremo procedere passo dopo passo e ascoltare le necessità del territorio, fare tante piccole cose perché una rigenerazione urbana richiede tempo».

Burdett è uno dei quattro specialisti chiamati dal sindaco - gli altri tre sono Jean Lous Missika urbanista ed ex vicesindaco di Parigi, Adrian Ellis, direttore della Società globale di pianificazione di industrie culturali e creative e Ferruccio Izzo ordinario ad Architettura della Federico II in Composizione architettonica e urbana - per rimettere in moto la cosiddetta «Fabbrica» di Piazza Carlo III. E Gaetano Manfredi nel futuro di quell'immenso sito vede «la fabbrica di promozione dei giovani che sono il nostro futuro». A dirigere i lavori del workshop è la vicesindaca e assessore all'Urbanistica Laura Lieto. L'idea è quella di mettere sostanzialmente in rete l'Albergo dei Poveri: «Lo collegheremo con l'Ortobotanico ma soprattutto - racconta Manfredi - qui entro pochi anni arriverà la linea 10 della metropolitana con la fermata nella piazza. E Noi Palazzo Fuga lo vogliamo aprire alla Piazza stessa». E ancora: «La piazza e l'Albergo dei Poveri saranno un nuovo luogo della città, un luogo di vita con prospettive, con istituzioni permanenti nel palazzo che sarà aperto, non dico 24 ore al giorno, ma almeno 16. E nel frattempo aprire il sito con usi temporanei». Già in questo weekend potrebbero esserci eventi culturali legati al Natale.

«Oggi la cosa importante da cui partiamo è il cambiamento di approccio. Avere una serie di attività sia permanenti che temporanee che cambino il modo in cui l'edificio entra nella città» spiega ancora Burdett. Cosa si può fare all'Albrgo dei Poveri? «Ci possono essere spazi per i giovani, per le famiglie, per stare insieme e parlare. Io vedo un misto anche culturale in cui si può mangiare, bere, ballare, fare cose parti della vita e del dna napoletano».

In questo contesto - come di consuetudine - arriva la classifica sulla qualità della vita del Sole24ore con Napoli al 98esimo posto su 107 che a Manfredi non piace: «Si usano parametri essenzialmente economici. È indubbio che dopo il covid e con la crisi energetica nel Sud ci sono problemi molto legati al reddito delle persone e non c'entrano con la bellezza della città». Per l'ex rettore «è ovvio che per migliorare Napoli ci vuole un periodo di lungo termine con nuove occasioni di sviluppo, lavoro, educazione scolastica e culturale. Poi se secondo la classifica si vive meglio a Bolzano, io dico che preferisco sempre vivere a Napoli».