Napoli, albero a Chiaia ancora soffocato dagli addobbi scudetto

È trascorso ormai un mese da quando la task force attivata dal Gabinetto del Sindaco - della quale fanno parte, insieme ai servizi comunali competenti, Polizia Municipale, Napoli Servizi, Asia ed Edison con gli Assessorati al Verde, alla Legalità, alle Infrastrutture ed ai Rapporti con le Municipalità - ha iniziato a rimuovere gli addobbi della festa scudetto.

Tuttavia, macchie di colore azzurro continuano a resistere lungo i vicoli e le strade della città: ancorate ai palazzi, ai pali della luce o alla segnaletica stradale, talvolta anche agli arbusti.

In particolare, un albero, soffocato da una decina di metri di nastri azzurri e bianchi, situato in vico Vetriera a Chiaia, all'esterno di un noto cinema, è stato segnalato dal consigliere della Municipalità 5 Vomero-Arenella, Francesco Flores.

«Considerando l'assenza dei controlli iniziali, non sarebbe stato opportuno consentire l'addobbo di un albero in queste condizioni. Sarebbe auspicabile che l'assessore municipale Alberto Ruffolo e l'assessore comunale Vincenzo Santagada intervengano per ripristinare la situazione», punge il consigliere di Forza Italia. Dall'assessorato al Verde della Municipalità di Chiaia, fanno sapere che la rimozione degli addobbi nella nel quartiere è già stata effettuata e che la dimenticanza riguardante l'albero in questione è stata immediatamente segnalata agli uffici competenti, ovvero la partecipata comunale Napoli Servizi.

Nel frattempo la pianta, ormai priva di foglie, è stata ridotta a un tronco spoglio di rami secchi avvolto nella plastica.