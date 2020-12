Napoli, si accende l'albero di Natale in piazza Garibaldi: «La pandemia non deve spegnerci»

Una luce di lotta e di speranza verso il futuro in una delle aree più difficili ed a rischio della città. E' questo il messaggio lanciato da imprenditori e rappresentanti della IV Municipalità di Napoli che questa sera, in Piazza Garibaldi, hanno ufficialmente acceso l'albero di natale. Una installazione alta 14 metri realizzata da due aziende del quartiere che hanno deciso di mettersi in gioco donandola ai cittadini. Un segno forte per il rilancio di Piazza Garibaldi in uno dei suoi momenti più complessi.

«La porta di accesso alla città non poteva rimanere priva di simboli natalizi – afferma il presidente della IV Muncipalità Giampiero Perrella – che ci accompagnassero in queste festività. Il periodo è certamente difficile ma non possiamo consentire che la pandemia spenga del tutto la magia del natale. Noi lo abbiamo fortemente voluto ed abbiamo voluto che fosse proprio qui per due motivi. Innanzitutto perchè è giusto dare un segnale a tutta la città che non deve mai arrendersi e soprattutto perchè questa, è una zona multietnica e con questo albero vogliamo unire tutti».

Proprio l'unione infatti, tra i rappresentanti delle varie etnie presenti nel quartiere, è uno dei motivi che ha spinto l'amministrazione locale a volerlo al centro della nuova piazza. Un simbolo di unione tra popoli e persone che mai come ora, ribadiscono i membri del parlamentino, deve coinvolgere tutti. «Siamo felici di averlo donato – dichiara Pasquale Aumenta di Italstage – perchè rappresenta anche una nuova collaborazione tra pubblico e privato. Un primo passo verso una cooperazione che vedrà anche altre installazioni come l'albero, che proprio in questi giorni stiamo finendo di ultimare, in via De Roberto. Altra strada complicata del quartiere per cui da tempo ci stiamo battendo e che ora intendiamo recuperare».

