Napoli, è allarme in via Petrarca: «Dopo le fiamme nessun intervento»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 11:00

Sono trascorsi quindici mesi dall'incendio in via Petrarca che distrusse una casa e parte del verde circostante. Da allora i ruderi di quella abitazione abusiva sono rimasti lì in bella mostra per turisti e residenti. Il tratto interessato è quello davanti alla parrocchia San Luigi Gonzaga dei Gesuiti, all'altezza del civico 115. I primi rilievi dopo l'incendio portarono a pensare gli investigatori che a causare le fiamme fosse stata una concausa naturale, forte vento misto a sterpaglie bruciate dal sole. I cittadini che vivono in quella strada si dicono «stanchi», tanto da aver costituito il comitato «residenti via Petrarca» attraverso il quale lanciano un grido d'allarme: «Quella casa andata in fiamme temiamo possa franare sulla collina di Posillipo e finire direttamente sulle abitazioni che ci sono sotto». L'incendio nell'abitazione rasa al suolo dalle fiamme, costruita più di sessanta anni fa, si sviluppò sotto il manto stradale: l'ingresso della casa era situato infatti sul lato della parrocchia e attraversava sottoterra tutta la carreggiata, per poi uscire sul lato mare della collina. Tre giorni fa l'ultimo sopralluogo con i rappresentanti della prima Municipalità.