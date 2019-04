Domenica 21 Aprile 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani i parchi pubblici di Napoli resteranno chiusi a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede nel giorno di Pasquetta «venti forti o molto forti sud orientali, con locali raffiche, sulle isole e sui comuni costieri. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate».«Si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni e impalcature», è quanto rende noto il Comitato operatvo comunale che ha esaminato in mattinata la questione.