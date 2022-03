Napoli Est, amianto abbandonato di fronte all'Asl: degrado choc a Ponticelli

Ennesimo sversamento di amianto a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. É il secondo "colpo" dei delinquenti dei rifiuti speciali nel giro di un mese nella medesima zona. I pannelli sono stati scaricati nell'edificio comunale abbandonato posto di fronte ai locali dell'Asl Napoli 1 nella zona del "lotto O", il complesso di edilizia popolare a due passi dall'Ospedale del Mare.

In particolare, i pezzi di amianto sono stati abbandonati tra i cumuli di rifiuti di ogni genere che da tempo insistono all'interno del fatiscente fabbricato. L'edificio è adiacente gli spazi del Sert e della parrocchia. Il bene comunale era parte dell'ex cittadella scolastica che già da tempo avrebbe dovuto lasciar spazio alla "Città dei bambini", ovvero una struttura dedicata esclusivamente ai servizi educativi a favore dei giovanissimi di Napoli Est.

Lo sversamento risale - stando ad alcune testimonianze - alla settimana scorsa quando è stato notato un mezzo pesante dal quale sono stati scaricati diversi rifiuti, tra cui i diversi pannelli. Un mese fa altro materiale in amianto era stato sversato a pochi metri di distanza dallo scheletro di cemento: era stato poi recuperato dalla ditta specializzata nel prelievo di rifiuti speciali abbandonati sul suolo pubblico. Ora è necessario uno sforzo ulteriore per mettere in sicurezza il materiale e l'area che necessita di una vera e propria bonifica.

Tutta la zona è in condizioni di pesante degrado. Agli sversamenti abusivi di "monnezza" si aggiungono la sporcizia non raccolta, le erbacce non rimosse, le scale rovinate e pericolose, l'illuminazione insufficiente e la pavimentazione sconnessa per decine di metri quadrati. Un mix di mancata manutenzione e cura a danno del decoro e dell’igiene e, soprattutto, di chi abita e di chi frequenta gli spazi, come i numerosi utenti dell'azienda sanitaria.