Napoli, cantiere di via delle Repubbliche Marinare: corsia ancora chiusa, lavori al rush finale

Si lavora senza sosta nel cantiere di via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove già da tempo è stato abbattuto l'ingombrante viadotto. Si attendono la riqualificazione dell'importante strada di Napoli Est e la riapertura della corsia in direzione centro città così da liberare la zona dall'intenso traffico che quotidianamente ingorga le strade minori del quartiere.





L'ultimo dispositivo che regola il traffico dell'area è scaduto oggi ma la corsia in direzione centro città risulta ancora occupata da operai e mezzi e non è, quindi, pronta al passaggio di migliaia di veicoli. A mettere fretta al maxi-cantiere di Barra non è tanto l'aspettativa di migliaia di autisti quanto un appuntamento sportivo internazionale che Napoli ospita tra venti giorni. É la sesta tappa del Giro d'Italia 2023 che sarà ospitata in varie città della Campania giovedì 11 Maggio con partenza e arrivo proprio nel capoluogo regionale. Via delle Repubbliche Marinare è compresa nel percorso e sarà attraversata dai ciclisti che rientrano in città, dove è previsto il traguardo, intorno alle ore 17. Bisogna aprire la strada di Napoli Est ben prima dell'arrivo di atleti e riflettori dell’importante kermesse sportiva. Entro il 30 aprile, infatti, è necessario concludere gli interventi di manutenzione straordinaria avviati grazie ai fondi di Città Metropolitana e, quindi, rendere praticabili le diverse strade: tra queste anche il tratto di Repubbliche Marinare compreso tra via Botteghelle e via Figurelle.





Entro fine mese bisogna rendere praticabile anche l'area dell'ex viadotto dove, intanto, sono state realizzate corsie e marciapiedi e la nuova rotatoria all'altezza di via Lauro. Negli ultimi giorni sono stati installati anche numerosi pali che donano luce alle carreggiate da ultimare. «Si accelera con i lavori che porteranno ad una riqualificazione globale», ha scritto in un post social Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli ma al momento nessuna notizia ufficiale sulla riapertura della corsia e sull'effettiva conclusione del cantiere avviato ad ottobre del 2021.