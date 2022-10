Napoli, gli Angeli di Strada tornano in piazza con Fondazione Arca per «La Zuppa della Bontà»

Grande riscontro da parte della cittadinanza di Napoli per il ritorno quest’anno de “La zuppa della Bontà”. Un’iniziativa benefica della Fondazione Progetto Arca, portata avanti anche nel capoluogo partenopeo grazie agli Angeli di Strada Villanova, associazione partner sul territorio. Oggi, infatti, dalle 10 alle 18 al Vomero, presso piazza degli Artisti, sono stati centinaia i cittadini che in cambio di una simbolica confezione di zuppa secca hanno effettuato una piccola donazione che servirà a regalare un pasto a un senzatetto. L’obiettivo è ambizioso d’altronde: distribuire ai senza fissa dimora 10mila pasti durante questo inverno. Grande la soddisfazione del presidente degli Angeli di Strada Villanova Onlus, Marcello Ciucci, sotto il gazebo gremito di volontari: «Siamo contenti di ritornare in strada dopo due anni di pandemia – dice -, riprendendo il contatto con le persone perché la finalità è sempre quella. Attraverso una minima donazione, in cambio di sacchetti di zuppa, sarà possibile quest'inverno l’erogazione di 10mila zuppe e pasti caldi ai senza fissa dimora. Noi a Napoli e al Sud non siamo gli unici in rappresentazione della Fondazione Progetto Arca, ma ci sono cucine mobili come la nostra nelle varie piazze di Bari, Roma, Milano e Torino che stanno facendo quello che stiamo facendo noi adesso».

Tra le novità di questa ottava edizione c’è infatti la presenza della cucina mobile, ovvero un foodtruck attrezzato con forni e bollitori che accompagna ogni sera i volontari nella consegna dei pasti cucinati e caldi agli ultimi di Napoli. Un’attività encomiabile che gli Angeli di Strada portano avanti da ormai un decennio in maniera organizzata grazie al coinvolgimento dei tanti volontari, qualunque siano le condizioni meteo. «Angeli di Strada Villanova tra un mese – aggiunge il presidente Ciucci - festeggia dieci anni di servizio sulla strada, uscendo il lunedì e adesso con la cucina mobile anche il martedì o il mercoledì. Purtroppo, notiamo un aumento delle problematiche, usando un eufemismo, riferite alla situazione economica nazionale contingente, e direi mondiale. Ciò significa che chi incontriamo durante i nostri giri di distribuzione di un pasto caldo la sera, o freddo d’estate, non sono più quelli che venivano chiamati “invisibili”, come li definì Marco Berry, ma stanno aumentando perché si sta livellando la povertà. Una situazione – conclude - confermata qualche giorno fa dai dati forniti dal Censis e dai centri di ascolto della Caritas italiana, che hanno confermato l’aumento della povertà».

La collaborazione tra Angeli di Strada Villanova e Fondazione Progetto Arca Onlus è nata nel 2015 proprio con l’evento beneficio delle “Zuppe della Bontà” per la prima volta a Napoli. Da lì hanno condiviso tanti progetti tra cui: pacchi Alimentari per famiglie indigenti e persone in difficoltà; gift card per l’acquisto di prodotti per l’infanzia rivolte alle famiglie bisognose; il progetto di cucina mobile arrivata a Napoli il 30 maggio 2022 e in giro per le strade di Napoli per offrire un pasto caldo a chi vive per strada.