Domenica 15 Settembre 2019, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata ad alta tensione sul fronte del trasporto pubblico. Anche due ore di attesa per alcune linee. Durante i festivi i mezzi sono ridotti e le attese aumentano. Ma ieri si è raggiunto un record su una linea, la 151, che collega piazza Garibaldi a piazzale Tecchio. L'attesa è stata anche superiore alle due ore. Per non parlare poi dei tempi di percorrenza che hanno sfiorato anche i 70 minuti. Di 151 ieri ce ne dovevano essere 6, erano invece solo tre e due di questi perchè sprovvisti di gasolio a sufficienza sono dovuti rientrare nel deposito a fare rifornimento saltando dunque alcune corse. Una giornata da incubo per gli utenti e per gli autisti. «Si vuole rendere migliore il servizio pubblico - spiega Adolfo Vallini del coordinamento regionale lavoro privato Usb - e i mezzi per fare gasolio devono rientrare in deposito. Il punto è che non si fa nulla per rendere davvero efficiente il servizio, i bus ci sono ma mancano gli autisti e a pagare sono sempre gli utenti».