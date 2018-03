Anm, non c'è l'accordo per Pasqua: stop a funicolari e metrò dopo pranzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Marzo 2018, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saltano le corse straordinarie di funicolari e metro Anm per Pasqua. Il tavolo con i sindacati si chiude con una fumata nera. Non convince i lavoratori l'offerta dell'azienda, che ha rilanciato l'accordo dell'anno scorso: 20 euro di incentivo in più all'ora, per rinunciare al pranzo di Pasqua e mantenere aperte la Linea 1 e due funicolari (Centrale e Chiaia) dalle 13,30 alle 16,30, 12 euro in più, invece, per il turno successivo, dalle 16,30 fino a chiusura. Senza l'accordo, le linee su ferro, si fermeranno ad ora di pranzo e riprenderanno direttamente il lunedì in Albis con l'orario festivo.Si ripete quanto già visto a Natale e Capodanno. Nell'incontro tecnico di ieri, al quale ha partecipato anche il nuovo amministratore unico Nicola Pascale, i sindacati hanno obiettato che le condizioni rispetto a 3 mesi fa non sono cambiate. Restano ancora nel limbo i premi di risultato 2016, che l'Anm e il Comune si erano impegnati a pagare a gennaio di quest'anno, così come alcune indennità del 2017. Mentre proprio giovedì l'azienda ha messo in aspettativa 6 inidonei temporanei (sugli 8 totali rimasti dopo la riorganizzazione Maglione).