Crisi Anm, tra i beni a rischio c'è anche il parcheggio Brin

Domenica 31 Dicembre 2017, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 10:56

Ore difficili in Anm, il cui destino è appeso alla decisione del Tribunale Fallimentare sull'ammissione al concordato preventivo in continuità. Il fascicolo è già all'attenzione dei giudici per un primo screening. Ma la nomina dei commissari è attesa dopo le feste. Tra i nodi da sciogliere ci sarà anche quello del parcheggio Brin, fino a quest'anno di proprietà del Comune di Napoli, ma trasferito, con delibera del consiglio comunale lo scorso marzo, nelle mani dell'Anm, nell'ambito della mega-ricapitalizzazione da 65 milioni di euro. Il Brin, valutato circa 10 milioni di euro, è stato l'unico dei 6 immobili ad essere conferito, dopodiché l'operazione si è bloccata. Nonostante il passaggio di mano, l'Anm non è riuscita a scongiurare il concordato fallimentare. Mentre resta da sciogliere il rebus sul destino della struttura. Sarà possibile metterla al riparo da un'eventuale cessione ai creditori? Allo studio del Comune, intanto, anche la possibilità di trovare una corsia privilegiata, consentita dalla norma, per anticipare il pagamento dei premi di produttività 2016 ai lavoratori. Un'ipotesi per la quale servirà comunque l'ok del Tribunale.Intanto, la tensione in azienda è alta. E il flop dei prolungamenti di Capodanno è solo uno degli ultimi segnali delle difficoltà che si stanno vivendo in queste ore e dello sconforto che regna tra i dipendenti.Nonostante l'impegno della Prefettura, infatti, oggi i trasporti chiuderanno alle 20. Niente bus, funicolari e metrò stanotte. Saltate tutte le mediazioni con i sindacati, anche l'estremo tentativo dell'azienda di rivolgersi direttamente ai lavoratori è naufragato. All'avviso per i volontari lanciato da Anm, infatti, non ha risposto nessuno. Duro il sindaco Luigi de Magistris, che a Radio Kiss Kiss Napoli, venerdì sera, si è detto «molto amareggiato e dispiaciuto. Nessuno ha chiesto di lavorare gratis. Le risorse per gli straordinari c'erano. Ci siamo presi delle responsabilità in questi giorni per salvare l'azienda. Non si capisce perché non si trovino persone che vogliano fare lo straordinario a 80 euro a notte. In un mondo in cui dobbiamo stare vicini a persone licenziate e ai precari non è un bel segnale».