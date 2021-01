Una app per conoscere, promuovere e valorizzare i parchi e i giardini pubblici di Napoli. 'GreeNApp', che sarà accessibile da smartphone e tablet, è una iniziativa dell'associazione 'Premio GreenCare' per sensibilizzare i giovani, e non solo, alla tutela dei “polmoni verdi” delle dieci municipalità del Comune di Napoli.

Informazioni storiche e botaniche sulle aree verdi della città così come quelle più pratiche su orari, percorsi, eventi. In realtà, l'app - che sarà scaricabile gratuitamente sui device Apple e Android - intende coinvolgere i cittadini attraverso una serie di giochi e missioni con l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e il benessere di giardini e parchi, spazi fondamentali per la lotta al cambiamento climatico.

Utilizzando le nuove tecnologie applicate ai videogiochi, 'GreeNApp' vuole avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del verde urbano e, quindi, generare un senso civico green. Sviluppando la logica della “gamification”, 'GreeNApp' coinvolgerà giovani, e non, a visitare e frequentare parchi e giardini cittadini per conquistare “goal” e bonus necessari ad avanzare nel gioco interattivo. In pratica, visitando un parco o un giardino in città si permetterà di conquistare un badge virtuale. Anche scattare foto o creare video in uno dei beni verdi cittadini farà avanzare livelli di gioco, sfide, ricompense e punti. L'obiettivo è puramente educativo: stimolare a compiere buone azioni personali e collettive per la salvaguardia del verde pubblico. L'app sarà sviluppata dal game designer Fabio Viola, ideatore di 'Father and Son', il videogioco di grande successo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il progetto dell’associazione Premio GreenCare, fondata da Benedetta de Falco, è tra quelli risultati vincitrici di un avviso pubblico della Regione Campania per il finanziamento di iniziative presentate da realtà del terzo settore sociale. In particolare, si risponde all’obiettivo di promuovere azioni per contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni: conoscere cause, conseguenze, scenari futuri del fenomeno per promuovere possibili soluzioni puntando ai comportamenti responsabili dei singoli. Si cerca di attivare un responsabilità costante dei cittadini nei confronti delle aree verdi urbane e periurbane, fondamentali per contrastare il cambiamento climatico. Infatti, l’associazione si farà promotrice anche di giornate nelle scuole della Città Metropolitana sul tema della cittadinanza attiva e stimolerà le istituzioni alla protezione, alla cura e al ripristino delle aree verdi.

La città di Napoli ha un ricchissimo patrimonio verde che soffre per la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria così come per i danni di eventi climatici distruttivi e di malattie dovute alla mancanza di cure. Molte aree verdi non curate - alcune chiuse al pubblico - sono diventate zone di degrado ambientale e sociale. A peggiorare le circostanze sono le operazioni che danneggiano le essenze arboree, come le “capitozzature”, sempre più frequenti in città.

«La notizia che la nostra idea progettuale abbia passato la selezione della Regione Campania, meritando un sostegno che la renderà realizzabile, ci ha dato l’energia giusta per iniziare uno degli anni più impegnativi della storia italiana dal Dopoguerra» afferma Benedetta de Falco, fondatrice dell'associazione Premio GreenCare che evidenzia: «La GreenNApp, realizzata da Fabio Viola, sarà un formidabile strumento per spingere le persone, soprattutto le fasce giovanili, a riscoprire la bellezza dei parchi e giardini delle dieci Municipalità della città di Napoli. Svilupperà non solo la conoscenza di queste aree, con le diverse varietà botaniche e le opere d’arte che le abbelliscono, ma promuoverà nuovi stili di vita, così necessari per l’auspicata sostenibilità ambientale cui dobbiamo ricondurre tutti i nostri comportamenti».

«La rinnovata attenzione per il verde urbano da parte di pubblici nuovi e giovanili sarà anche da pungolo per l’amministrazione cittadina a tenere in stato di decoro e fruibilità queste aree che rappresentano una grande opportunità sociale e per il benessere psicofisico dei cittadini» sottolinea de Falco che spiega: «Il nostro videogioco spronerà soprattutto le nuove generazioni a portare a termine missioni, conquistare goal, premi e medaglie, non solo dal salotto di casa, ma frequentando dal vero un’area verde pubblica della nostra città, favorendo la mobilità tra i diversi quartieri e l’integrazione». «Siamo certi - insiste de Falco - che tutto ciò favorirà una diversa percezione del valore del verde urbano, facendo nascere un senso civico più ispirato al rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Ci vorranno quattro mesi di lavoro per realizzarla: saremo pronti per la ripresa della normalità della vita dopo l’emergenza sanitaria. Ed avremo così tanto desiderio di vita all’aria aperta. La rinascita sarà nel verde e con la Natura o non sarà».

